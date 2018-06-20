В Киеве среди дороги вспыхнул грузовик – ФОТО

По словам водителя грузовика, в ходе движения он заметил что в кузове начался пожар. После чего, мужчина остановил грузовик и выбежал из машины. К счастью, водитель не пострадал, сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса.

Также водитель транспортного средства отметил, что вез макулатуру и не знает в чем причина пожара.

На месте работает скорая, полиция, спецтехника ГСЧС и спасатели. Причины возгорания устанавливают. По проспекту Лобановского образовалась пробка, так как пожарные перекрывали движение для ликвидации огня.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Харькове вспыхнул грузовой автомобиль DАF с прицепом. В ведомстве отметили, что информация о пожаре в переулке Вишневом поступила около двух ночи. Площадь возгорания составила около 20 кв.м.