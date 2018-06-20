В Харькове автобус врезался в припаркованные машины

В результате инцидента сразу четыре машины были разбиты. При этом из людей никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в области, авария произошла на улице Дружбы Народов. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и его машина наезд на два припаркованных автомобиля ГАЗ 3302 на обочине дороги. После чего автобус продолжил двигаться и разбил еще два транспортных средства Subaru Tribeсa и Daewoo Lanos, которые находились на площадке для парковки.

На момент столкновение водителей и пассажиров в автомобилях не было.

В пресс-службе также заверили, что водитель автобуса был трезв, технических неисправностей в автобусе не обнаружено.

Патрульные полицейские составили административный материал о нарушении водителем автобуса правил дорожного движения, которое привело к дорожно-транспортному происшествию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 19 июня, в Харькове вспыхну грузовой автомобиль DАF с прицепом. Информация о пожаре в переулке Вишневом поступила около двух ночи. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров Из-за высокой температуры также было повреждено тентовое покрытие соседнего автомобиля Газель.