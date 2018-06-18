В Лондоне поезд насмерть сбил трех человек - ФОТО

Британская транспортная полиция заявила, что их вызвали на Лоуборо-Джанкшн, станцию на оживленной пригородной линии около Брикстона. Рано утром, 18 июня, три человека были найдены мертвыми на месте происшествия.

По словам главы транспортной полиции, в данное время расследуется смерть людей, как необъяснимая. Полиция просит всех, кто находился неподалеку с перекрестком Лафборо, сообщил в полицию факты, которые могут быть полезными для следствия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неподалеку торгового центра "Ocean Plaza" на железнодорожных путях погибла супружеская пара. Отмечается, что это уже неодинокий случай подобных аварий, который случается на месте инцидента.