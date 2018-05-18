09:57 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Донецкая фильтровальная станция снова приостановила работу

Сегодня, 18 мая, из-за обстрелов боевиков, Донецкая фильтровальная станция в очередной раз приостановила работу.

Донецкая фильтровальная станция снова приостановила работу

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ночь на 18 мая, в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку.

Так, около 22 тыс. жителей остались без водоснабжения. На данный момент подача воды осуществляется самотеком.

Известно, что при необходимости обеспечение населения водой подача будет осуществляться почасово из резервуара Авдеевки. Проведение ремонтно-восстановительных работ планируется проводить 18 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен.


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