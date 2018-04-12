В Днепре ночью произошел масштабный пожар - ВИДЕО, ФОТО

Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. К счастью, никто по время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар был настолько сильным, что пришлось отправлять туда 40 спасателей, шесть единиц пожарно-спасательной техники и подразделения аэроподдержки.

При этом полиция, для обеспечения нормальной работы спасателей, перекрыла дорогу на улице Ломаной. Уже на месте пожарные установили, что горит здание двухэтажное неэксплуатируемое, размером 50х20м. Стены кирпичные, крыша металлическая по деревянной обрешетке.

Отопления и освещения нет. Горели стены и деревянная конструкция крыши на ориентировочной площади пожара 200 квадратных метро.

Пожар удалось ликвидировать только спустя шесть часов. К двум часам ночь огонь был полностью потушен.

Сейчас право охранители устанавливают причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 8 апреля, в Бердянске неизвестный поджег заросли камыша на территории ландшафтного заказника "Пойма речки Берда". К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Как сообщает издание "ПроБердянск", до приезда спасателей огонь начали тушить местные жители. По их словам, камыш подожгли подростки, которые гуляли на лиманах, а потом ушли в сторону микрорайона Колония.