20:00 17.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киберполиция провела операцию по ликвидации преступной интернет-группировки - ФОТО

Украинская киберполиция перекрыла канал сайтов, на которых мошенники продавали несуществующие комплектующие для автомобилей. Об этом сообщили в Киевском управлении Департамента киберполиции Нацполиции.

Киберполиция провела операцию по ликвидации преступной интернет-группировки - ФОТО

Мошенники разработали схему продажи автозапчастей по максимально низким ценам. Покупатель должен был получить свою покупку сразу после 100-процентной оплате продукта.

Ежедневно аферисты "нагревали" украинских автомобилистов на 20-30 тыс гривен. Рекламу они размещали на известных интернет площадках. На продвижение своего “продукта” они тратили около 50 тыс гривен. 

Правоохранителями зафиксировано 15 конкретных случаев кибермошенничества. "Гастролеры" постоянно меняли свое место положения, старые счета уничтожали или регистрировали на подставных лиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Черниговской области совместно с киберполицией провели сложнейшую операцию по поимке хакеров, взламывающих банкоматы.


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