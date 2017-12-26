13:28 26.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре с рельсов сошли трамваи

В самом центре Днепра с рельсов сошли два вагона трамвая на первом маршруте. К счастью обошлось без жертв.

В Днепре с рельсов сошли трамваи

Как сообщает местное издание Днепроград, движение в сторону железнодорожного вокзала было остановлено, так как трамваи перегородили дорогу.

Авария произошла около 11.00 утра, на повороте с улицы Центральной на проспект Дмитрия Яворницкого.

Отмечается, что движение по этому маршруту возобновится после работ ремонтных бригад, которые должны или поставить вагоны на пути, или эвакуировать их.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", по причине проведения аварийных работ по восстановлению Новодарницкого канализационного коллектора маршрут трамвая №8 был закрыт.Известно, что с целью обеспечения пассажирских перевозок уже была организована работа автобусов маршрута номер 8Т от станции метрополитена "Позняки" до улицы Славгородской, а также был усилен трамвайный маршрут №29. 

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