15:22 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Москве пассажирский автобус наехал на людей в подземном переходе - ВИДЕО

На западе Москвы пассажирский автобус въехал в пешеходный переход.В этот момент по лестнице шли люди. Об этом сообщает издание ТАСС.

В Москве пассажирский автобус наехал на людей в подземном переходе - ВИДЕО

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от станции метро "Славянский бульвар". В результате аварии погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Пока причины аварии не называется. Рассматриваются две версии ДТП: автобус или подрезала другая машина, или у него отказали тормоза.

В данный момент задержан водитель транспорта, полиция расследует все причины случившегося.

На видео с места происшествия, опубликованного российскими СМИ, видно как автобус на большой скорости съехал по лестнице в подземный переход. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля.Так, виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу.

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