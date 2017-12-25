На Полтавщине столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, который двигался в направлении Харькова, и грузового автомобиля MAN, ехавший в Полтавском направлении. В результате сильного удара транспортных средств, микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет. В свою очередь грузовик частично сошел на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков.

Так, в дорожно-транспортном происшествии двух человек с телесными повреждениями доставили в районную больницу. К сожалению, от полученных травм водитель в последствии погиб.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля. Так, виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу.