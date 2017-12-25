КСА нанесли авиаудары по позициям хуситов

Сообщается, что основные удары ВВС объединенной коалиции пришлись на город Сана, где находятся основные силы движение хуситов "Ансар Аллах", а также по западному пограничью государства. В результате налета погибло не менее 50 хуситов, еще столько же получили осколочные травмы. Напомним, что удары коалиции по позициям повстанцев были согласованы с президентом страны, который сейчас находится в СА Мансуром Хади. Противостояние в стране идет с 2014 года, а недавнее заявленее экс-лидера Йемена Салеха о его переходе на сторону коалиции, лишь усилило противостояние в Сане.

За два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тысяч человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Йемене в результате авиаударов коалиции в декабре 2017 года погибло 130 мирных жителей, еще столько пострадали и оказались госпитализированными.