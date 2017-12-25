КСА нанесли авиаудары по позициям хуситов

ВВС саудитов нанесли очередной налет по столице Йемена Сане. Об этом передает Аджиль.
Сообщается, что основные удары ВВС объединенной коалиции пришлись на город Сана, где находятся основные силы движение хуситов "Ансар Аллах", а также по западному пограничью государства. В результате налета погибло не менее 50 хуситов, еще столько же получили осколочные травмы. Напомним, что удары коалиции по позициям повстанцев были согласованы с президентом страны, который сейчас находится в СА Мансуром Хади. Противостояние в стране идет с 2014 года, а недавнее заявленее экс-лидера Йемена Салеха о его переходе на сторону коалиции, лишь усилило противостояние в Сане.
За два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тысяч человек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Йемене в результате авиаударов коалиции в декабре 2017 года погибло 130 мирных жителей, еще столько пострадали и оказались госпитализированными.