В Словакии автобус с украинцами попал в аварию, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы. Как сообщает ТASR, в автобусе находились украинцы.

Авария произошла в субботу, 23 декабря поздно вечером. В пригороде Кошице та трассе столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis. На момент аварии в автобусе находились девять человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение. Травмы получили водитель Suzuki, водитель микроавтобуса и четверо пассажиров автобуса.

При этом некоторых раненых пришлось освобождать из разбитых автомобилей. Легковой автомобиль был перевернут на крышу.

По данным полиции, алкогольных напитков в обоих автомобилях найдено не было. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 декабря в Львовской области столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 5 человек. Произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2126 и рейсового автобуса "Газель", следовавший по маршруту Стрый-Колодница.