В Черниговской области столкнулись две иномарки, погиб один человек

В результате аварии погиб один человек. Еще четыре человека скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Кипти Козелецкого района. По предварительным данным спасателей, 22-летний водитель автомобиля "Opel Vectra" из-за скользкой дороги не справился с управлением.

В итоге его машина лоб-в-лоб столкнулась с автомобилем "Dacia Logan". От сильного удара 27-летняя пассажирка "Opel Vectra" от полученных травм погибла на месте происшествия.

25-летняя пассажирка и 22-летний водитель "Opel Vectra", а также 64-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля "Dacia Logan" с травмами разной степени каретами скорой помощи были доставлены в центральную районную больницу поселка Козелец.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неподалеку от словацкого города Кошице в аварию попал автобус с туристами. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы. Как сообщает ТASR, в автобусе находились украинцы.