В Словакии украинцы попали в жуткое ДТП - ФОТО

Отмечается, что авария произошла вчера вечером около одиннадцати вечера, 12 ноября.

Так, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика украинской регистрации, погиб украинец, который находился в микроавтобусе "Мерседес".

Водитель этого авто и еще двое пассажиров, получили тяжелые травмы. Все они возвращались с заработков из Чехии.

Полиция начала уголовное производство, устанавливаться все причины ДТП.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Житомирской трассе произошла авария, в результате которой пострадало семь человек. Сообщается, что в два стоящих автомобиля врезался ДЕУ-Ланос, который не успел затормозить. Автомобиль марки АУДИ был на буксировке неравнодушного водителя ВАЗа, который согласился дотолкать машину до ближайшей заправной станции, несколько человек готовили транспорт к буксировке, когда в них влетел ДЕУ.