В Колумбии изъяли рекордную партию кокаина в 12 тонн - ФОТО

По словам правоохранителей, партия наркотиков принадлежала криминальной парамилитаристской группировке "Клан залива". Их поставками занимались около десяти организаций из различных регионов страны.

Расфасованный в целлофановые пакетики кокаин был спрятан в подземных схронах на территории банановых ферм.

Согласно заявлению полиции, четыре человека были арестованы в ходе трехдневной операции, ведущей к изъятию наркотиков. По оценкам полиции, стоимость партии на международном рынке могла достигать 360 млн долларов (около 310 млн евро).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Борисполь Киевской области полиция ликвидировала лабораторию по изготовлению амфетамина.