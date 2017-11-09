11:39 09.11.2017 | Происшествия | Новости
100178578:labazovych

В Колумбии изъяли рекордную партию кокаина в 12 тонн - ФОТО

В городе Апартадо на северо-западе Колумбии сотрудники правоохранительніх органов нашли партию кокаина весом 12 тонн, после чего все найденное было конфисковано и направлено на экспертизу. Об этом сообщает информационное Reuters. 

В Колумбии изъяли рекордную партию кокаина в 12 тонн - ФОТО

По словам правоохранителей, партия наркотиков принадлежала криминальной парамилитаристской группировке "Клан залива". Их поставками занимались около десяти организаций из различных регионов страны.

Расфасованный в целлофановые пакетики кокаин был спрятан в подземных схронах на территории банановых ферм.

Согласно заявлению полиции, четыре человека были арестованы в ходе трехдневной операции, ведущей к изъятию наркотиков. По оценкам полиции, стоимость партии на международном рынке могла достигать 360 млн долларов (около 310 млн евро).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Борисполь Киевской области полиция ликвидировала лабораторию по изготовлению амфетамина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив