14:49 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Одесская судья, задержанная в 2013 году, наконец-то получила свой приговор

Ульяновский суд Кропивницкой области приговорил к семи годам тюрьмы судью Савранского суда Одесской области. Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Одесская судья, задержанная в 2013 году, наконец-то получила свой приговор

Правоохранители совместно с сотрудниками прокуратуры области провели задержание судьи и ее секретаря во время получения взятки в размере пяти тыс долларов еще в 2013 году. 

Взятка предназначалась служителям Фемиды за облегчение приговора по делу о незаконном обороте наркотиков за вынесение приговора без лишения свободы. Судья более не сможет занимать аналогичные должности. Все имущество судьи пойдет в в доход государства.

Секретарь получила пять лет лишения свободы без права занимать государственные должности сроков на один год, все ее имущество также конфисковано.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно судья Барышевского районного суда попался на взятке.


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