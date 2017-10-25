Одесская судья, задержанная в 2013 году, наконец-то получила свой приговор

Правоохранители совместно с сотрудниками прокуратуры области провели задержание судьи и ее секретаря во время получения взятки в размере пяти тыс долларов еще в 2013 году.

Взятка предназначалась служителям Фемиды за облегчение приговора по делу о незаконном обороте наркотиков за вынесение приговора без лишения свободы. Судья более не сможет занимать аналогичные должности. Все имущество судьи пойдет в в доход государства.

Секретарь получила пять лет лишения свободы без права занимать государственные должности сроков на один год, все ее имущество также конфисковано.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно судья Барышевского районного суда попался на взятке.