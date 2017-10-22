В Малайзии сошел оползень, погибли 11 человек

В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 рабочих. Как сообщает Reuters, трагедия произошла в городе Джорджтаун. По предварительным данным еще трое строителей считаются пропавшими без вести.

Сотрудники пожарной службы идентифицировали тела жертв. Это рабочие из Индонезии, Бангладеш, Мьянмы и Пакистана.

По какой именно причине сошел оползень пока не известно. Вместе с тем правоохранители сейчас проводят расследование, а также намерены остановить строительные работы на этой площадке.

По информации издания, местные жители и активисты ранее протестовали против строительства объектов в этом районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в населенном пункте Данига, расположенном в 40 километрах к северо-западу от столицы Сомали взорвалось самодельное устройство. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек.