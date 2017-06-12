09:16 12.06.2017 | Происшествия | Новости
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На Гаити грузовик въехал в толпу, погибли 12 человек - ФОТО

На юге Гаити в понедельник утром, 12 июня, грузовик с пассажирами в кузове протаранил толпу людей.

На Гаити грузовик въехал в толпу, погибли 12 человек - ФОТО

В результате инцидента погибли 12 человек. Как сообщает Haiti Press Network, авария произошла возле рынка коммуны Кавайон.

По предварительной информации полиции, водитель грузовика потерял управление. В итоге его машина въехала в людей, которые стояли на обочине дороги.

Есть также несколько пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Вместе с тем мэр Кавайона заявил, что этого несчастного случая можно было избежать, если бы люди придерживались указаний местных органов власти, запрещающих торговлю на обочинах улиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник в Забайкальском крае перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии 11 человек погибли.


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