В Днепропетровской области столкнулись две легковушки, два человека погибли - ФОТО

В результате аварии два человека погибли на месте. Еще четверо получили травмы.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления Государственной службы в области Андрей Кульбач, дорожно-транспортное происшествие произошло в Синельниково. Тут, по предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ -2106 и "Opel Astra" водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте ДТП. При этом спасателям пришлось с помощью специального оборудования вырезало тела погибших из поврежденного автомобиля.

Скорая помощь увезла троих в больницу с множеством травм разной степени тяжести спасатели. Одному помощь была оказала на месте происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 24 апреля, маршрутка столкнулась в грузовым автомобилем. В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщают местные издания, дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов утра на перекрестке Льва Ландау с Юбилейным проспектом.