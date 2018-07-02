13:20 02.07.2018 | Дайджест | Новости 100197973

Поражение Испании - смертный приговор футболу в стиле "тики-така"

Катал Келли, Globe and Mail

"В воскресенье русские не только отправили на пенсию международную футбольную схему, которой больше всех восхищались современные люди. Они также убили идею", - утверждает Катал Келли в The Globe and Mail.


"Последние лет десять Испания разрабатывала версию футбола, в которой игра сводится к произведению искусства, - пишет Келли. - До тех пор большинство команд проходило от A до B. Испания прошлась по всем буквам алфавита, прежде чем хоть как-то приблизиться к воротам противника, и в каждом пункте останавливалась ненадолго, чтобы напомнить вам, как ей трудно. Этот стиль коротких бесконечных горизонтальных пасов получил название "тики-така".

Некоторое время этот стиль приносил Испании победы и потому распространился по всему миру. "Немцы применили в России его тевтонскую версию. Прибегли к нему и португальцы, и аргентинцы", - указывает автор.

"Каждая из этих команд была бы рада гонять мяч по периметру поля до второго пришествия, ожидая возможности, которая так и не представилась. Все мероприятие прошло в темпе медленного марша. Пас-пас-паспаспас. Отбить первый намек на сопротивление. Потом вернуться назад и начать с начала, - говорится в статье. - Это футбол в стиле "В ожидании Годо". В нем ничего не случается".

"У всех этих команд три общих черты: они считают себя элитой, они не выпустили на поле настоящего нападающего (на скорости обходящего противников), и они выбыли с чемпионата мира. Вот что значит высокомерие", - указывает Келли.

"К следующему ЧМ стиль "тики-така" будет мертв, и люди наконец поймут элементарную истину. Этот стиль, каким бы отточенным он ни был, не имеет смысла без явных и неумолимых амбиций, - говорится в статье. - Он не просто не сработал в России - теперь начинает казаться, что это выпендреж ради выпендрежа".

Источник: Инопресса


Испания  ЧМ  футбол  

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