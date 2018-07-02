Москва в экстазе - Россия отмечает историческую победу

Оливер Кэрролл, Independent

"Баннер на стадионе "Лужники" призывал сказку сделать былью, и это случилось. Забив пенальти фаворитам - Испании, Россия добилась практически невозможной победы и, выбив их из соревнования, произвела настоящее потрясение в истории ЧМ по футболу", - пишет корреспондент The IndependentОливер Кэрролл.

"Это был, возможно, самый знаменитый триумф России с 1945 года", - пишет автор. Из машин и из баров слышалось скандирование россиян: "Рос-си-я!"

В тапас-баре "Испанская лавка" имела место душещипательная сцена, рассказывает корреспондент: "Шеф-повар болел за Испанию и скрылся через какое-то время после того, как его команда пропустила решающий четвертый пенальти. На несколько минут прекратились заказы паэльи. Официанты сказали, что он плачет".

Екатерина Александрова, бывшая сотрудница посольств России в Испании, на Кубе, в Коста-Рике и Эквадоре, сказала, что вообще-то она фанат "Барселоны", но сейчас болела за Россию.

Один из болельщиков, 31-летний Игорь Бушмакин, который был замечен в кокошнике, заявил, что российская команда была "на уровень ниже испанской". О многом говорит то, что героем игры стал голкипер.

"Но ничто из этого не имело значения. Россия блестяще организовала защиту, разместив поперек поля "танковый конвой", - говорится в статье.

"Путин пообещал нам всем технологический прорыв - и вот это, черт возьми, он и был!" - сказал Бушмакин.

Источник: Инопресса