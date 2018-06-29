Стало известно, чего Путин и Трамп ждут от саммита

Ютта Зоммербауэр, Штефан Рихер, Die Presse

Президенты России и США встретятся 16 июля в столице Финляндии. О том, чего Владимир Путин и Дональд Трамп ждут о предстоящего саммита, пишут авторы публикации на сайте Die Presse Ютта Зоммербауэр и Штефан Рихер.

"Москва была вынуждена долго ждать "полноценной" встречи Путина с президентом Трампом. При этом за главой Белого дома долго и убедительно "ухаживали" после его победы на выборах - особенно первое время. Однако американский президент на фоне подозрений о его связях с Россией, обвинений Москвы в манипуляциях в ходе предвыборной кампании и непростой международной обстановки долго медлил", - пишут журналисты. И вот саммит запланирован на 16 июля в Хельсинки: ожидаются встреча с глазу на глаз, переговоры в расширенном формате и пресс-конференция.

"Для Москвы уже сам факт того, что встреча состоится, является успехом. Там отлично понимают, что сближения семимильными шагами не будет. Путин, возможно, рассчитывает в ходе личной беседы убедить в той или иной точке зрения ослабленного - по его мнению - Трампа, ведь у них есть общие враги с точки зрения Кремля". Для Москвы важны следующие темы, пишут авторы статьи.

"Контроль над вооружениями. В преддверии своего переизбрания Путин представил миру новое российское ядерное оружие. Однако договариваться Россия с США хочет в другой сфере - в области обычных вооружений. Кремль обвиняет Вашингтон в одностороннем выходе из договора СНВ. Речь идет и о численности натовских войск в Европе. Путин надеется найти в лице Трампа союзника, поскольку тот хочет сократить выделение средств на европейскую безопасность. Щекотливая тема, которая волнует прежде всего страны Восточной Европы", - передает австрийское издание.

"Еще одна тема, любимая тема Кремля, - борьба с терроризмом. Москва хочет удостовериться в том, что обмен информацией между спецслужбами в кризисное время не будет прерван", - пишут авторы.

Не менее остро стоит вопрос региональных конфликтов. "Самая запутанная ситуация сегодня в Сирии, где Москва и Вашингтон стоят по разные линии фронта и, на взгляд Кремля, координация действий и договоренности необходимы. Что касается украинского вопроса, то (в ходе встречи) новый импульс могут получить переговоры между представителями российского и американского правительств относительно контингента ООН", - говорится в статье.

Важной темой переговоров с позиции Москвы станет и тема возвращения России в G7.

Что касается Трампа, который "очень быстро меняет свою точку зрения, особенно в отношении Путина", то для него, по мнению журналистов, приоритетны в диалоге с Кремлем следующие темы.

"Сирия и Иран: при содействии России и Ирана сирийский диктатор Асад подверг население воздействию химического оружия. Тем самым Путин косвенно перешагнул "красную линию" даже в понимании Трампа. И в апреле тот не видел иного выхода, кроме как нанести удар по Сирии", - пишут журналисты.

"Трамп потребует от Путина держать Асада в узде и лишить его возможности использовать химоружие. Особым бельмом на глазу становится для США иранское военное присутствие в Сирии. Никто другой не сможет усмирить режим мулл, кроме Путина. Если президент России вытеснит иранские вооруженные формирования из Сирии и будет сдерживать ядерные амбиции Тегерана, президент Соединенных Штатов может обозначить Москве перспективу отмены экономических санкций", - полагают авторы публикации.

Что касается Северной Кореи, то здесь "без благословения России продолжительного мирного процесса и ядерного разоружения Корейского полуострова добиться будет невозможно".

Еще одной насущной темой для Трампа является предполагаемое российское вмешательство в ход предвыборной кампании в США. "Трамп, похоже, верит Путину, что Россия не имеет никакого отношения к исходу президентских выборов в США в 2016 году. Глава Белого дома, - считают авторы, - воспользуется высказываниями Путина, чтобы дискредитировать работу комиссии Роберта Мюллера и потребовать прекратить расследования".

Комментируя отношения Трампа к аннексии Крыма Россией, авторы указывают на то, что президент США всегда демонстрировал сдержанность, критикуя действия Москвы в этом вопросе. "Пока Путин оказывает содействие Вашингтону в решении сирийской, иранской и северокорейской задач, Трамп не будет превращать аннексию полуострова в драму", - убеждены журналисты.

Источник: Инопресса