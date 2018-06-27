Джон Болтон направляется в Москву, чтобы обсудить встречу Трампа с Путиным... и возможный визит на ЧМ

Алек Лун, Daily Telegraph

"Джон Болтон, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, отправляется в Москву, чтобы обсудить потенциальную встречу американского президента с Владимиром Путиным, которая может совпасть с финалом ЧМ", - пишет в The Telegraph Алек Лун. "Время, выбранное для саммита, наталкивает на предположения, что Трамп, который недавно похвастался, что добился проведения ЧМ-2026 в Северной Америке, может опровергнуть ожидания и прибыть в российскую столицу на закрытие ЧМ-2018", - поясняет автор.

"То обстоятельство, что матч за звание чемпиона мира состоится после визита Трампа в Великобританию, породило слухи, что в этот день он может встретиться с Путиным и, возможно, даже приехать в Москву на матч", - пишет издание.

Автор сообщает: "Во вторник один источник в Кремле сказал в интервью The Telegraph, что информация о возможном присутствии президента США на ЧМ "искажена" и "неточна", но признал, что несколько вопросов обсуждаются с Вашингтоном по дипломатическим каналам".

"Думаю, это возможно, Трамп - человек, способный опровергать ожидания, - сказал Федор Лукьянов, ведущий внешнеполитический аналитик из Москвы, - но приехать в Москву для встречи с человеком, в сговоре с которым его обвиняют полтора года, выказать ему мощную политическую поддержку, приехать на ЧМ, который его союзники стремились бойкотировать, хоть и вяло, - ну нет, это уже слишком".

"Лукьянов сказал, что два лидера, вероятно, встретятся на нейтральной территории в Вене и обсудят попытки возобновить сотрудничество в области контроля ядерных вооружений", - пишет издание.

Источник: Инопресса