Встреча с Аркадием Бабченко - человеком, который один день был мертв

Борис Райтшустер, Huffpost Deutschland

Все изменилось в новой жизни Аркадия Бабченко, убийство которого инсценировали 29 мая украинские власти, пишет журналист Huffington Post Deutschland Борис Райтшустер. Сейчас Бабченко живет в Киеве, в секретном месте, изолированном от внешнего мира.

Журналист рассказывает о своей встрече с Бабченко, которая прошла в полной конспирации, в безлюдном месте за пределами Киева. "Рослый ветеран войны кажется бессильным. Измотанным. Тревожным", - описывает Райтшустер своего собеседника. "Я боялся за свою жизнь", - рассказал Бабченко, отметив, что перед ним стоял выбор - либо сотрудничать со спецслужбами, либо дать себя застрелить. Украинские спецслужбы настаивали на инсценировке убийства и уверили Бабченко в том, что только так можно поймать заказчика и предотвратить дальнейшие убийства, передает Райтшустер. Бабченко рассказал автору подробности, однако попросил не писать о них в публикации, так как во время следствия Бабченко не может раскрывать детали дела.

"Бабченко, участвовавший в обеих чеченских войнах, всегда был немногословным. Однако теперь он стал еще молчаливее", - замечает Райтшустер.

Пока Бабченко обречен на молчание, его близкий друг и коллега Айдер Муждабаев рассказывает всю правду. По словам Муждабаева, власти дали Бабченко прослушать запись телефонных разговоров, в которых заказчик требует его убить. Также сотрудники украинских спецслужб показали Бабченко фотографии с ним и его женой, которые были только у московских ведомств, передает автор.

Аркадий еще жив только потому, что заказчик выбрал в качестве исполнителя именно тайного информанта украинских спецслужб, который сразу же осведомил об этом власти, полагает Муждабаев.

Сам Муждабаев тоже живет в страхе. Украинские власти сообщили ему, что он также находится под прицелом заказчика из Москвы, которым, по их мнению, является предприниматель Вячеслав Пивоварник. "Я нахожусь на самом верху смертельного списка, - говорит Муждабаев. - Этот список был как меню - кукловоды в Москве выбирали из него себе жертву, которую считали подходящей".

Муждабаев является одним из самых радикальных критиков Путина. Российского президента он называет "крестным отцом" и говорит о мафиозном государстве. Это делает его объектом ненависти для российского пропагандистского аппарата, отмечает Райтшустер. В отличие от многих наблюдателей на Западе и некоторых на Украине, у Муждабаева нет сомнений в том, что смертельный список, в который входят имена 47 человек, является настоящим и что его жизнь действительно в опасности.

Муждабаева на каждом шагу сопровождает и охраняет офицер полиции, обучая его, как должен вести себя человек, жизнь которого находится под угрозой. Например, как можно проконтролировать, были ли чужие в квартире: "Нужно оставлять двери в определенном положении или, например, вешать занавеску в качестве отметки", передает издание.

Муждабаев возмущен тем, что Запад не обращает внимания на издевательства, которым подвергаются люди в Крыму - арестам, избиениям, пыткам. Он часто слышит, что Крым "всегда был русским". "Что за чепуха! Это родина нас, крымских татар", - говорит Муждабаев. По его мнению, Запад наивен и в оценке дела Бабченко.

"Тем не менее, властям в Киеве пока плохо удается правдоподобно представить свою версию: что инсценировка убийства была необходима для предотвращения дальнейших преступлений, что они только так могли защитить Бабченко, что в деле замешан Кремль. Ясно пока только то, что ничего не ясно. И что замешанные журналисты, такие, как Бабченко и Муждабаев, являются жертвами: пешками в шахматной игре, в которой вряд ли можно понять, кто какими фигурами ходит", - констатирует Райтшустер.

Источник: Инопресса