Пластик вместо бензина: нефтяные концерны ищут новые источники денег, и это может закончиться плохо

Кристоф Закманн, Focus

Крупные нефтяные концерны мира едины во мнении, что они больше никогда не будут продавать так много бензина, как сейчас. Большие доходы они видят теперь в производстве пластика и инвестируют миллиарды в заводы и очистку нефти, сообщает Кристоф Закманн на страницах Focus.

По данным актуального исследования Международного энергетического агентства (IEA), спрос на нефтепродукты для производства пластика до 2040 года вырастет примерно на 50%. Такого роста не достигнет ни один другой продукт нефтепереработки: нефтяные потребности авиакомпаний и судоходных предприятий вырастут на 40%, грузового транспорта - на 35%. Что же касается бензина, дизельного топлива для легковых автомобилей и еще больше мазута, то здесь наблюдается сильный тренд на падение спроса, передает издание.

По данным Американского химического совета, только в США нефтяные гиганты с 2010 года инвестировали 161 млрд евро в новые заводы по очистке и переработке нефти и необходимую для этого инфраструктуру.

Для развития этой сферы страна имеет наилучшие условия, потому что здесь нефть и природный газ большей частью добываются с помощью технологии фрекинга - гидроразрыва пласта. Такой метод является сомнительным с точки зрения экологии, но он значительно выгоднее, чем добыча нефти путем глубокого бурения на Ближнем Востоке или в океанах. Так для нефтяных концернов упрощается получение газоконденсатных жидкостей (NGL), из которых легче получить пластик, чем из нефти, разъясняет автор статьи.

Однако подобные инвестиции несут в себе и риски, отмечает Закманн. Сокращение потребления бензина в промышленно развитых странах и, в конце концов, во всем мире не в последнюю очередь связано с ростом экологического самосознания. Все более экономичные автомобили и электромобили "выживают" с рынка продукты нефтепереработки.

Такой тренд уже коснулся и пластика: в Евросоюзе хотят запретить одноразовые изделия из пластмассы, к инициативе присоединилась на саммите "большой семерки" и Канада. Планируется развивать производство биопластика из растительного сырья, пишет корреспондент.

Однако пока нефтяные гиганты могут закрывать на такое глаза, отмечает Закманн. Они зарабатывают на пластике там, где экологическая политика пока не столь важна - например, в Китае и Индии, где развивающийся средний класс требует много новых продуктов химической переработки.

Источник: Инопресса