15:19 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Домохозяйства не смогут сбывать продукцию при внедрении в Украине стандартов НАССР, — С. Доротич

Фермерские товары могут исчезнуть с полок магазинов, а национальный продукт – сало – и вовсе станет дефицитным товаром. А всё – из-за внедрения в Украине международного стандарта безопасности продукции HACCP, — говорит глава Всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич. 

Эксклюзив: Домохозяйства не смогут сбывать продукцию при внедрении в Украине стандартов НАССР, — С. Доротич

Крупные экспортно-ориентированные компании уже несколько лет работают только по таким нормам. Но вот внутреннего производителя ещё предстоит реорганизовать. И тут возникают вопросы, — считает эксперт. 

"Нужно понимать, когда новые нормы вступят в силу поменяется кардинально всё в продуктах питания. Первое – это колоссальные затраты на производство, т.к. разные технологическое процессы должны будут контролировать сотрудники с опытом в бактериологическом и химическом секторе. Для этого нужно проходить специальное обучение. А это – время и затраты. Именно по этой причине законодательство нанесет большой удар по отечественному микробизнесу. К примеру, домашние хозяйства либо фермерства не смогут в открытом доступе сбывать свои продукты. Если жестко следовать нормам – у них просто не будет лицензий по безопасности на свой товар. И такой банальный продукт как сало нельзя будет купить на рынке. Перед забоем, животное должен осмотреть государственный ветврач, и только на основе его выводов можно будет дальше делать продукцию сбыта. В реалиях микробизнеса – это невозможно", — говорит С. Доротич. 

Прописаны в новом законодательстве и штрафные санкции к недобросовестным производителям. Ориентировочно речь идёт о 40 минимальных зарплат взысканий, ограничения реализации продукции, возможны и остановки производства сроком на 10 дней до решения суда, — считает эксперт. Больше по теме смотрите на сайте "Первого Делового" в программе Бизнес.


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