11:26 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Владельцы криптовалют будут платить налоги

На официальном сайте Верховной Рады Украины парламентарии зарегистрировали новый проект закона, который предусматривает налогообложение для владельцев биткоинами и криптовалютами.

Владельцы криптовалют будут платить налоги

Так, согласно с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине" собственники, которые имеют прибыль с таких предприятий будут облаживать ограничениями в виде налогов в 18 % в 2024 году.

Кроме того, такие действия будут применены и для обычных пользователей этой валютой, но с меньшим составом в пять процентов.

По информации ведомства, главной целью принятия этого закона является выведения некоторых операций из тени и стимуляции виртуальных активов в Украине.

Также документом будут внесены соответствующие термины, которые используются в этой отрасли.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины. Отметим, что закон касается в основном взаимоотношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.


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