Эксклюзив: В Украине делается всё, чтобы теневая экономика процветала, — А. Плотников

"Возможно стоит предпринимателей переводить на упрощенную систему налогообложения, либо иным способом корректировать размеры налога. Другими словами создать все условия, чтобы бизнес вывезти из тени на государственном уровне. Но то, что в стране видим сейчас — это скорее наоборот усугубляет ситуацию, дабы теневая экономика процветала… С другой стороны: если экономика стабильна, если она развивается, и, в первую очередь, предприниматели видят позитивную тенденцию — им выгодно платить налоги. Им выгодно работать открыто, ничего не скрывая», — сказал А. Плотников.

Также эксперт уточнил, что любая теневая экономика и попытки легализации теневых капиталов, налоговая амнистия и много чего другого, — всё это связано с доверием к действующей власти. Если же у предпринимателя доверия нет, то никто не пойдёт на все налоговые новшества, которые предлагает им правительство.

Подробнее интервью можно посмотреть на сайте "Первого Делового", в программе Бизнес.