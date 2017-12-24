ЕС откатался то введения криптовалюты

По его словам, цифровые или виртуальные деньги на данном этапе развития финансовой системы Евросоюза не рассматривает введение их в оборот на ряду с наличными деньгами, однако эксперты видят перспективу введение валюты для расчета по специальным закрытым сделкам. На данный момент одна из криптовалют - Bitcoin очень нестабильна по своему курсу, чего нельзя сказать об евро, тем более, что мы никак не сможет контролировать курс виртуальных денег, если он начнет "скакать" вверх или вниз.

Такая система, как Bitcoin Blockchain сейчас еще не готова, чтобы вводить ее в качества единого платежного механизма.

"Мы не будет рассчитываться криптовалютой", - резюмирует Тиле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно курс Bitcoin упал до 13 тыс долларов.