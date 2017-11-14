В Украине разработана схема внедрения земельной реформы, - Гройсман

Такое заявление сделал 14-го ноября премьер-министр нашей страны Владимир Гройсман – в рамках проведения встречи с главой группы Всемирного банка - Джим Йонг Кимом. Согласно словам Гройсмана – земельная реформа сейчас является приоритетом – и для деятельности правительства в том числе.

Гройсман выразил при этом благодарность за постоянное сотрудничество с ВБ. В Украине уже выявили модель, которая может быть внедрена. Но сейчас также важно вести диалог с украинским обществом – чтоб любой владелец земли понимал, что это делается в его интересах – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также поведал о процессе приватизации.