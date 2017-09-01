1 сентября вступает в силу Соглашение об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с новой вехой пути в Евросоюз. Как написал премьер на своей странице в Facebook, это – чрезвычайно важный этап двусторонних отношений.

Однако, уже более полтора года действует экономическая часть Соглашения относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны, - отметил глава правительства.

Вместе с тем Гройсман напомнил, что сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил 9,4 миллиардов долларов. Есть хорошие результаты, уверенно продолжаем развивать и углублять сотрудничество!, – подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".