В Украине умер писатель и киносценарист Богдан Жолдак

Он ушел на 71 году жизни. Как сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, ссылаясь на словам Василия Трубая внезапно сегодня около четырех часов дня у Богдана Жолдака оторвался тромб.

Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба, - написал Сидоржевский на своей странице в социальной сети.

Напомним, Богдан Жолдак родился 13 февраля 1948 года в Киев. Был ведущим нескольких телевизионных программ на УТ-1 и канале "1+1" и еженедельной радиопередачи на Первом канале Национального радио.

Работал на киностудии "Рось", преподавал сценарное мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Член Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины и объединения "Кинопис".

Автор книг "Горячая Арктика", "Гальманах", "Пакостные тапочки". Автор сценариев фильмов "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сечь" и многих других.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве на 88-м году ушел из жизни художественный руководитель Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепр Эдуард Митницкий.