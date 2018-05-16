Козловского хотят лишить звания заслуженного артиста Украины

Об этом сообщается на сайте Львовского облсовета.

Как заявили депутаты, они считают выступления ураинского исполнителя в России не только огромным позором и предательством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов. В частности, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на Донбассе.

Также депутаты требуют лишить званий других народных и заслуженных артистов, которые в период русско-украинской войны гастролируют в РФ или иным образом поддерживают связи со страной-агрессором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил в Москве на сцене концерта ко Дню победы, 9 мая. Среди других эстрадных артистов появились Александр Панайотов, Надежда Бабкина, Диана Гурцкая и другие.