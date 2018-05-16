Козловского хотят лишить звания заслуженного артиста Украины

В Украине пользователи Сети возмутительно обсуждают известие о том, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая 2018 года на концерте в России. По этому поводу, депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины о лишении звания "Заслуженного артиста Украины".
Об этом сообщается на сайте Львовского облсовета.
Как заявили депутаты, они считают выступления ураинского исполнителя в России не только огромным позором и предательством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов. В частности, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на Донбассе.
Также депутаты требуют лишить званий других народных и заслуженных артистов, которые в период русско-украинской войны гастролируют в РФ или иным образом поддерживают связи со страной-агрессором.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил в Москве на сцене концерта ко Дню победы, 9 мая. Среди других эстрадных артистов появились Александр Панайотов, Надежда Бабкина, Диана Гурцкая и другие.
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