Швейцарский дирижер обвинен в сексуальных домогательствах

Как передает издание The Guardian, после публикаций данной информации, сразу три оркестра разорвали с ним контракты.

Лондонский симфонический оркестр в своем заявлении пояснил, что очень серьезно относятся к обвинениям подобного рода. В свою очередь, Королевский филармонический оркестр рассчитывает, что в ходе правового процесса будет установлена истина.

По словам 52-летней Полы Расмуссен, Дютуа пытался насильно поцеловать ее взасос. Другая певица, Сильвия Макнер, рассказала, что в 1985 году Шарль Дютуа попытался "добиться своего" в отеле после репетиции с оркестром Миннесоты.

Еще две женщины выдвинули обвинения анонимно, опасаясь влияния дирижера на их дальнейшие выступления.

Сам дирижер пока воздерживается от комментариев в связи с обвинениями.

Добавим, что на протяжении 25 лет Дютуа возглавлял Монреальский симфонический оркестр, 10 лет был художественным руководителем национального оркестра Франции. Дютуа до сих пор занимает пост почетного руководителя симфонического оркестра телерадиокомпании Эн-Эйч-Кей в Токио.

Также, он руководил двумя оперными театрами, 10 раз номинировался на "Грэмми" и дважды получал эту награду.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неизвестная женщина подала в полицию заявление на актера Сильвестра Сталлоне, в котором обвинила ег в изнасиловании. Представители правоохранительных органов Санта-Моники, в настоящее время не уверенны насчет законности возбуждения уголовного срока по прошествии столь длительного времени.