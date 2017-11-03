11:52 03.11.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Open Case с Натальей Церковниковой за 2 ноября

27 октября 2017 года состоялась первая в Украине специализированная конференция "Смазочные материалы — 2017", которую организовал Держзовнішінформ.

Open Case с Натальей Церковниковой за 2 ноября

Таким образом, открываем кейс "Нефтепродукты" и говорим о закупках масел и смазок для аграрной техники.

Об истории и структуре рынка, об украинском рынке смазочных материалов, о трудностях, с которыми сталкивается аграрий при выборе масел и смазок — обо всем этом в выпуске программы Open Case с Натальей Церковниковой, посвященном маслам и смазкам для аграрной техники.


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