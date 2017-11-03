11:52 03.11.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100178065:labazovych
Open Case с Натальей Церковниковой за 2 ноября
27 октября 2017 года состоялась первая в Украине специализированная конференция "Смазочные материалы — 2017", которую организовал Держзовнішінформ.
Таким образом, открываем кейс "Нефтепродукты" и говорим о закупках масел и смазок для аграрной техники.
Об истории и структуре рынка, об украинском рынке смазочных материалов, о трудностях, с которыми сталкивается аграрий при выборе масел и смазок — обо всем этом в выпуске программы Open Case с Натальей Церковниковой, посвященном маслам и смазкам для аграрной техники.