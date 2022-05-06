Названа лучшая диета для сердца: ученые Израиля пришли к «говорящему» выводу

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания – это самая распространенная патология в мире. Кроме того, она занимает первое место по смертности. Именно поэтому разные эксперты намерены разрешить вопрос с тем, как же бороться с данной проблемой. Ответ все-таки был найден.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на исследование Медицинского центра Тель-Авив-Сураски, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что были выделены в самом начале ключевые компоненты, которые поддерживают работу сердца на надлежащем уровне. Прежде всего, речь идет о цинке, белке, а также ниацине. Именно они в значительной мере улучшают здоровье сердца, а также сосудов.

Выяснилось, что эти компоненты присутствуют в целом ряде продуктов: яблоки, петрушка, малина, клубника, чечевица, крупы. Однако при этом эксперты советуют заменять жаренную и жирную пищу чем-то другим, поскольку она увеличивает количество вредного холестерина крови. Он, в свою очередь, приводит к холестериновым бляшкам и даже ожирению, что в совокупности повышает риск инсульта и инфаркта в разы.

Напомним, в мае Землю накроет целая волна магнитных бурь: ученые предупредили, чего ждать людям.