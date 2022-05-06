Происшествия

ВСУ пошли в контрнаступление в двух направлениях: Залужный сообщил радостную новость

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о том, что наши силы сумели достичь отличных результатов на поле боя. По его словам, на некоторых направлениях удается не просто сдерживать врага, но и идти в контрнаступление, оттесняя оккупантов назад.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что ВСУ пошли в контрнаступление в двух основных направлениях: Изюмском, а также Харьковском. Как стало известно, были отбиты некоторые поселки, где еще недавно занимали свои позиции российские агрессоры.

Более того, Залужный уточнил, что ВСУ отбросили русских на несколько десятков километров на восток от Харькова. Безусловно, на этом фоне не было никаких уточнений из-за безопасности насчет того, где будут следующие удары по врагу.

На этом фоне Институт изучения войны в США сказал, что за последний месяц оккупанты РФ были отброшены на 40 километров от Харькова в сторону Кремля.

Напомним, почему власти Украины не говорили о возможности войны с РФ: инсайдер ОП дал важный ответ.

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