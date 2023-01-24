Культура

Олег Скрипка ответил, когда пойдёт воевать на фронт с оружием в руках

Родион Власов

Украинский рок-музыкант и фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка отметил, что много раз ездил на прифронтовую территорию с концертами для украинских военных.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

На вопрос готов ли он отправиться на фронт – сражаться против российских оккупантов, Скрипка заверил, что в случае необходимости возьмет в руки оружие. Однако пока считает себя более полезным в тылу, поскольку в тылу музыкант не только «воюет» на культурном фронте, но и волонтерит для украинских защитников

Певец заверил, что вся его команда готова встать на защиту своей страны, когда в их помощи будет острая необходимость.

«Безусловно, если потребуется, то мы все пойдем на фронт. Но нужно, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтеры, экономисты и все другие специальности. Но когда будет необходимость, мы, конечно же, все пойдем на фронт,– сказал Скрипка.

Напомним, ранее сообщалось, в РФ готовится еще один проект к годовщине «СВО»: СМИ выяснили, кто намерен встретиться.

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