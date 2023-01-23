Культура

В РФ готовится еще один проект к годовщине «СВО»: СМИ выяснили, кто намерен встретиться

Родион Власов

РосСМИ выяснили, что на фоне годовщины так называемой «спецоперации» на территории Российской Федерации хочет активизироваться особый дуэт шоуменов для определённых целей.

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Об этой информации сообщили российские СМИ, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, после февраля Владимир Познер не сказал ни слова о происходящем в Украине. Из-за этого он даже лишился некогда дружеских отношений с Леонидом Парфеновым, который не скрывает своей позиции по «СВО». СМИ утверждают, что лишь однажды на одном из светских мероприятий в столице он сказал на ухо своему знакомому, что однажды сделает такое взвешенное, полное и обдуманное заявление, что мало не покажется. 

Иван Ургант, в свою очередь, после начала конфликта опубликовал на странице в соцсетях черный квадрат с надписью, призывающей к выводу российских войск и уехал на время в Израиль. Но после резкой реакции общественности на такой поступок говорить на тему военного конфликта публично перестал. 

Теперь журналисты говорят о том, что оба телеведущих готовятся к первому совместному выступлению впервые за долгое время. По информации специалистов, шоумены намерены встретиться на Кипре со зрителями и поговорить на самые важные темы. Дата выбрана особенная – 23 февраля, в преддверии годовщины начала войны. 

Официальной темой встречи станут путешествия Познера и Урганта. Стоимость билета будет начинаться от 49 евро. Однако в Сети предполагают, что в действительности мероприятие будет приурочено именно к политическим событиям, происходящим в РФ, и такую дату знаменитости выбрали неслучайно. Тема с путешествиями выбрана как прикрытие, чтобы не допустить внезапного срыва мероприятия. Поэтому для посетившей его российской публики беседа на встрече может стать неожиданным сюрпризом. 

Тем не менее, после начала «СВО» звезды уже устраивали что-то вроде квартирников – на них они не затрагивали никаких актуальных политических вопросов. Не исключено, творческий вечер может пройти и без громких скандалов по теме Россия-Украина. 

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