Технологии

Марсоход Perseverance начинает самый важный этап миссии

Отбор проб займет около 11 дней

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Начался самый важный этап миссии марсохода Perseverance. Он исследует камни и пыль, чтобы найти доказательства древней микробной жизни, и готовится собрать первый образец породы, который в конечном итоге окажется на Земле.

Отбор проб займет около 11 дней, поскольку марсоход использует все свои инструменты, чтобы определить лучшую породу и найти аналогичный материал поблизости. Цель состоит в том, чтобы собрать хороший образец и изучить двойной камень, который будет проанализирован марсоходом на Красной планете. НАСА хочет сравнить данные, собранные Perseverance, с данными, проанализированными на Земле в течение следующих нескольких лет, пишет УРА-Информ.

— Когда Нил Армстронг взял первый образец из Моря Спокойствия 52 года назад, он начал процесс, который переписал наши знания о Луне. У меня есть все ожидания, что первый образец Perseverance из кратера Джезеро и те, которые прибудут позже, сделают то же самое для Марса. Мы стоим на пороге новых открытий, — сказал Томас Зурбухен, младший научный администратор штаб-квартиры НАСА.

Ранее мы сообщали, что НАСА обнаружило ошибку в космическом телескопе Хаббла.

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