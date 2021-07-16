Технологии

НАСА обнаружило ошибку в космическом телескопе Хаббла

Неисправным компонентом телескопа оказался PCU

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НАСА наконец-то определило причину неисправности космического телескопа Хаббл и намерено попробовать «рискованную» замену. На это ушло больше месяца, но самый известный космический телескоп в истории может быть спасен.

Инженеры НАСА определили причину компьютерного сбоя, из-за которого космический телескоп Хаббл остановил все научные операции, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Оказывается, неисправным компонентом телескопа оказался PCU, то есть блок управления питанием, нарушающий постоянную подачу электричества. Произошли многочисленные падения напряжения ниже линии 5 В, что создало вторичную цепь защиты и остановило все операции.

Однако теперь НАСА собирается предпринять «рискованную» попытку переключиться на резервный компьютер с собственным PCU. Команда НАСА уже начала процедуру восстановления, которая продлится несколько дней. Это мало чем отличается от другой проблемы, возникшей в командном блоке Хаббла, которая была устранена во время служебной миссии в 2009 году, в эпоху выполнения полетов шаттлов.

Ранее мы сообщали, что создан крупнейший в мире хаб возобновляемой энергии.

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