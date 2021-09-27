Стала известна возможная дата реванша Усика и Джошуа

Среди вариантов места проведения – Украина

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Британец Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) на пресс-конференции после проигрыша в бое с Александром Усиком (19-0, 13 КО) заявил, что активирует пункт о бое-реванше, включенный контракт перед встречей.

Пока нет конкретных планов относительно даты и места второго поединка тяжеловесов за пояса WBA, WBO и IBF. Эдди Хирн в контексте этого термина вольно упомянул февраль или март 2022 года. Что касается места проведения, больше всех упоминается Саудовская Аравия, хотя пока это только разговоры, пишет УРА-Информ.

Джошуа предстоит провести матч-реванш с Усиком, иначе он мог бы надолго забыть о своих чемпионских боях.

В тоже время сам Усик после поединка заявил, что хотел бы провести поединок в Украине.

Это также будет возможностью для новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе вернуться в бои перед собственной аудиторией. Последний раз Усик боксировал на вечере бокса, организованном в Украине в 2015 году.

В последние годы 34-летний боксер боксировал в Польше, США, Германии, Великобритании, России и Латвии. Вчерашнее выступление стало для Усики возвращением на ринг после годичного перерыва.

Ранее мы сообщали, что Усик поднялся на первое место в рейтинге супертяжеловесов.