Украинец Насибов проиграл финальную схватку на Олимпиаде и завоевал серебро

Украинцу противостоял Мохаммад Реза Гераи

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Сегодня, четвертого августа украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов проводил финальную схватку на Олимпийских играх Токио. В весовой категории до 67 кг украинцу противостал Мохаммад Реза Гераи — чемпион Азиатских Игр 2019 года.

Украинский спортсмен сенсационной вышел в финал соревнований, пройдя третьего номера рейтинга, вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова и второго в рейтинге Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта, пишет УРА-Информ.

Соперник вышел вперед 1:0. Однако украинец сравнял счет с помощью команды соперников, которые взяли челендж после неудачного приема Гераи и проиграли очко. Первый период закончился со счетом 3:1 в пользу соперника после приема Мохаммада.

Второй период украинец начался с еще одного действия соперника и Гераи повел 8:1. Украинец пошел вперед, но соперник сумел отбить атаки украинца и преждевременно выиграть золото.

Таким образом, Парвиз Насибов выиграл серебро.

Сегодня, четвертого августа, свой финал проведет еще один украинец Жан Беленюк.