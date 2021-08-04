Зеленского пригласили в Крым, но есть условие

В Крыму Зеленскому предложили поесть рапанов и насладиться крымским вином

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«Правительство» аннексированного Россией Крыма готово принять на полуострове шестого президента Украины Владимира Зеленского в качестве туриста. Однако, есть одно условие. Он должен публично отказаться от своих «националистических замашек» на российскую территорию. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «первого вице-спикера крымского парламента» Ефима Фикса.

Крым, как ранее заявил Зеленский, никогда не будет российской территорией.

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — ответил Фикс.

Ранее сообщалось, что создание «Крымской платформы» является ничем иным, как попыткой украинской власти организовать системную работу в крымском направлении, данный процесс нельзя недооценивать или игнорировать.