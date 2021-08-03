Украинец Насибов в невероятной схватке вышел в финал Олимпиады

Украинец одолел египтянина

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Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в невероятном стиле сумел одержать победу в полуфинале Олимпийских игр в категории до 67 кг. Он стал первым украинским борцом, который выступит в финале Олимпиады в Токио.

В полуфинале украинцу противостоял Ахмед Эль-Саед Хегази из Египта. Схватка получилось очень тяжелой для украинца. Египтянин вышел вперед 4:0, но украинец перехватил инициативу. Однако судьи неожиданно отдали еще два балла сопернику, когда более активным был Насибов, пишет УРА-Информ.

Насибов при счете 0:6 провел атаку, но после просмотра челенджа судьи снова не засчитали балы украинцу. После этого Насибов отыграл два пункта, но оставалось всего несколько секунд для того, чтобы вырвать победу.

В итоге украинцу удался захват за пару секунд до конца времени, и он одержал итоговую викторию.

Таким образом, Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады, который состоится завтра, третьего августа.

Напомним, что еще два представителя Украины вышли в полуфинал ОИ-2020.