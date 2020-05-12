Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона

Google предупреждает об опасных приложениях, которые могли быть загружены из Google Play. Это программное обеспечение для отслеживания вредоносных программ, stalkerware, которое требует, чтобы пользователь дал много разрешений, а затем использовал его для отслеживания, прослушивания и наблюдения. Хотя Google Play отслеживается на постоянной основе, время от времени в Android появляются вредоносные приложения, которые вы можете невольно установить на свой смартфон.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на O2.

Google недавно заблокировал семь вредоносных приложений в Google Store. Однако, если кто-то загрузил их, вы должны удалить их как можно скорее.

Вот список вредоносных программ, которые стоит удалить: Employee Work Spy, Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Tracker, Spy Kids Tracker, SMS Tracker, Phone Cell Tracker, obile Tracking.

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