16:18 12.05.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100244682:labazovych

Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона

Google предупреждает об опасном программном обеспечении. Google Play заблокировал несколько популярных приложений. Если вы ранее загрузили их из Google Store, лучше всего быстро удалить их.

Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона

Google предупреждает об опасных приложениях, которые могли быть загружены из Google Play. Это программное обеспечение для отслеживания вредоносных программ, stalkerware, которое требует, чтобы пользователь дал много разрешений, а затем использовал его для отслеживания, прослушивания и наблюдения. Хотя Google Play отслеживается на постоянной основе, время от времени в Android появляются вредоносные приложения, которые вы можете невольно установить на свой смартфон.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на O2.

Google недавно заблокировал семь вредоносных приложений в Google Store. Однако, если кто-то загрузил их, вы должны удалить их как можно скорее.

Вот список вредоносных программ, которые стоит удалить: Employee Work Spy, Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Tracker, Spy Kids Tracker, SMS Tracker, Phone Cell Tracker, obile Tracking.

Ранее мы сообщали, что у известной компании HTC начались серьезные проблемы.


Поделиться

Читайте также:

  • Руководство компании Google удалило из своего товарного списка 13 фальшивых игр, которые были установлены более полмиллиона раз. Об этом передает пресс-служба популярного интернет-поисковика. 
 
Большие изменения в Ferrari: Феттель покидает команду Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом: вирус "приближается" к российскому президенту Что будет с ценами на авто в Украине после карантина: прогноз эксперта Когда в Украине пройдет ВНО: названа новая дата
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив