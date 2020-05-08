Очередные проблемы HTC: что происходит с известным производителем смартфонов

HTC навсегда вошла в историю технологий. Напомним, что именно этот производитель выпустил первый в мире телефон на Android. Операционная система, однако, покорила мобильный мир, и тайваньская компания стала там тенью себя. В апреле 2020 года производитель зафиксировал только 197 миллионов новых доходов в тайваньских долларах, что эквивалентно 6,5 миллионов долларов США. В тоже время не представлен общая прибыль, а точнее потери.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Telepolis.

Однако известно, что выручка была на 31% ниже, чем в марте, и почти на 50% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В свою очередь, выручка за первые четыре месяца года составила 1,627 млрд. NTD, или примерно 50 млн долларов. Это на 54% меньше, чем за тот же период год назад. Тем не менее, HTC не рассказывает, сколько заработал отдел VR и сколько стоит отдел смартфонов.

Ранее мы сообщали, что стала известна цена на PlayStation 5, консоль уже можно заказать.