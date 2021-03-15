В РФ началась кампания по вытеснению Гугл и других поисковиков

Производители смартфоном будут обязаны по умолчанию устанавливать российский поисковик

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Министерство цифрового развития Российской Федерации к апрелю подготовит постановление властей. Ним производители смартфоном будут обязаны по умолчанию устанавливать российский поисковик на девайсы, которые будут подаваться в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», передает УРА-Информ.

Российские пользователи, как отметили в пресс-центре министерства, получат возможность использования поисковой системы России по умолчанию. Это станет возможным уже с 1 июля.

Пока что неизвестно, какой именно российский поисковик это будет. Вскоре это решит правительство, однако, по мнению участников рынка, скорее всего, это будет «Яндекс».

При этом, в компании «Яндекс» изданию сообщили, что пока еще не знают, как будет реализована установка их поисковика на смартфоны, ведь еще не видели окончательную версию постановления. Также в компании отметили, что наиболее оптимальным решением могло бы стать «окно выбора» поисковой системы, так как каждый человек должен иметь на это право.

Известно, что Mail ru Group и Apple вовсе не ответили на запрос издания. Также, компания Google отказалась от комментариев.

Ранее сообщалось, что технологический гигант подтвердил недавнюю информацию об опасной ошибке, приводящей к отображению «синего экрана смерти».