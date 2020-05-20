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Выборы президента в США: Байден выигрывает в важных штатах у Трампа

Согласно последнему опросу, бывший вице-президента Джо Байдена на семь процентных пунктов опережает президента Дональда Трампа в Аризоне. В этом штате демократ не побеждал с 1996 года. Это не единственный республиканский бастион, где Трамп столкнется с серьезной избирательной проблемой в этом году.

Выборы президента в США: Байден выигрывает в важных штатах у Трампа

Согласно исследованию OH Predictive Insights, опубликованному во вторник (19 мая), Байден, в штате Аризона, может рассчитывать на 50 процентов голосов, и Трамп на 43. С марта в штате с Гранд-Каньоном преимущество Байдена варьируется от шести до девятипроцентных пунктов. Трамп выиграл здесь в 2016 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Это не единственный штат, который лоялен республиканцам, который сейчас склоняется к Байдену. 77-летний Байден, помимо Аризоны, лидирует среди других штатам в большинство опросов во Флориде, Мичигане и Висконсине. Во всех этих штатах Трамп побеждал в 2016 году.

Сотрудники Байдена открыто заявляют, что намерены бросить вызов Трампу в тех местах, где демократы давно не могли победить. Это также относится к Джорджии и Техасу, где президент сохраняет преимущество, но не то, которое дало ему уверенную победу. "Мы верим, что сражения будут вестись в штатах, в которых еще не велись", - говорит менеджер кампании Байдена Дженнифер О'Мэлли Диллон.

Ранее мы сообщал о том, что в сеть слили записи разговоров Байдена с Петром Порошенко за 2016 год.


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