Компромат на Порошенко: с кем согласовывал кандидатуру Луценко на генпрокурора бывший президент

22 марта 2016 года в разговоре с Байденом Порошенко согласовывал с ним назначение нового генерального прокурора. Эту должность должен был занять Юрий Луценко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Одной̆ из кандидатур на пост генпрокурора является лидер моей̆ фракции Юрий Луценко, который̆ является публичной̆ личностью. Если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, то я отзову свое предложение. Никто не знает, что я хочу предложить Луценко", - заявил Порошенко. ВВ ВВ

При этом сам Байден попросил время на раздумывание, чтобы посоветоваться со своей командой. При этом четыре дня после этого разговора Верховная Рада отправила в отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора. Спустя некоторое время должность гепрокурора в итоге занял Луценко.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции нардеп Андрей Деркач опубликовал разговоры между Байденом и Порошенко, которые проходили еще в 2016 году.

Ранее мы отмечали, что в этих разговорах Порошенко хвастается, что поднял коммунальные тарифы на 100 %, а не на 75 % как просили в МВФ.