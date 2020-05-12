Скандал во Франции: бывшего президента обвинили в сексуальном домогательстве

37-летняя немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке из немецкого общественного телевидения WDR 10 марта подала жалобу на 94-летнего Жискара д'Эста, который в настоящее время является членом Конституционного совета.

Об это пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

"Мне приятно узнать, что прокуратура зарегистрировала мою жалобу и решила начать расследование", - сказала Штраке. "Я, конечно, доступна французской судебной системе в контексте этого расследования", - добавила она.

"Я решила рассказать свою историю, потому что я думаю, что люди должны знать, что бывший президент Франции сексуально приставал к журналистке, в данном случае ко мне, после интервью", - сказала Страке подтверждая, таким образом, информацию о ее жалобе, раскрытой накануне. французской газетой "Le Monde" и немецкой "Sueddeutsche Zeitung".

Расследование было поручено бригаде по борьбе с преступлениями против отдельных лиц (BRDP) при префектуре Парижской полиции.

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